Tragedia a Caprarola dove una giovane mamma ha perso la vita in seguito a un malore. Valentina Materazzo, 29enne originaria di Bracciano, è stata trovata morta oggi in casa intorno all’ora di pranzo.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi per lei non c’era più nulla da fare. I sanitari del 118, infatti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La morta, con tutta probabilità, è dovuta a un arresto cardiaco improvviso, anche se sono ancora in corso gli accertamenti per confermare questa ipotesi.

La giovane lascia due bambine piccole e un marito.

La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità di Capranica dove la mamma abitava da tempo.