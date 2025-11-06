X MUNICIPIO - Proseguono i controlli della polizia locale di Roma Capitale per contrastare l’abbandono e il traffico illecito di rifiuti sul territorio cittadino. Gli agenti del Nucleo Ambiente Decoro (NAD), impegnati in una costante attività a tutela dell’ambiente e del decoro urbano, stanno portando avanti un piano di verifiche mirate sull’intera filiera della gestione illegale dei rifiuti, con particolare attenzione ai settori dell’edilizia, delle autoriparazioni e delle manutenzioni meccaniche.

Nel Municipio X, in via della Stazione di Castel Fusano, le pattuglie del NAD hanno fermato un autocarro condotto da un giovane imprenditore residente ad Ardea. All’interno del mezzo è stato rinvenuto un ingente quantitativo di rifiuti speciali pericolosi provenienti dal settore delle autodemolizioni e delle autoriparazioni: componenti meccaniche contaminate, pneumatici fuori uso e parti di carrozzeria.

L’intervento ha permesso di bloccare il carico prima che venisse abbandonato in modo illecito. Il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per gestione illegale di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Oltre al sequestro del veicolo e del materiale trasportato, è scattato anche il ritiro della patente ai fini della sospensione.