«Siamo orgogliosi del successo che sta riscuotendo l’esperienza immersiva di Skylab Studios dedicata alla Tomba delle Olimpiadi di Tarquinia a Casa Italia, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. L’interesse e la partecipazione del pubblico confermano quanto sia importante promuovere e valorizzare il nostro straordinario patrimonio storico attraverso linguaggi innovativi, che lo rendono più accessibile, condiviso e protagonista nel panorama globale». Così il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, e il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale del Lazio, Daniele Sabatini, a margine della visita alla grande mostra allestita alla Triennale di Milano che, oltre a essere il cuore della spedizione azzurra, rappresenta anche un luogo d’arte e cultura. «Milano-Cortina 2026 è una straordinaria opportunità per mostrare non solo le eccellenze sportive italiane, ma anche la ricchezza dei nostri territori e la capacità di reinterpretarli con linguaggi contemporanei: portare Tarquinia e la sua storia millenaria in un contesto internazionale come Casa Italia significa investire in promozione culturale, turismo e sviluppo, con uno sguardo che coniuga tradizione e modernità».

Insieme a Rotelli e Sabatini, hanno preso parte alla visita in Triennale Marco De Carolis, componente del Consiglio nazionale dell’Osservatorio del Turismo, e i consiglieri comunali di Viterbo Gianluca Grancini e Matteo Achilli.

Ad accoglierli, il vicepresidente nazionale del Coni Marco Di Paola, il responsabile Marketing del Coni Lorenzo Pellicini e il direttore Area sport nei territori di Sport e Salute Spa Lorenzo Marzoli.

«La cultura è il nostro oro nero: valorizzarla con strumenti innovativi significa rafforzare l’identità dei territori e creare nuove opportunità di crescita. L’esperienza della Tomba delle Olimpiadi – concludono Rotelli e Sabatini - dimostra che quando istituzioni, tecnologie avanzate e patrimonio storico fanno sistema, l’Italia sa essere protagonista nel mondo».