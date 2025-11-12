TARQUINIA - Un viaggio tra passato e presente, alla scoperta delle vie, delle contrade e delle antiche arti artigiane di Tarquinia. Sabato 15 novembre 2025, alle 15, con partenza dalla Barriera San Giusto, si terrà la passeggiata “Tra storia e memoria”, un’iniziativa aperta a tutti, inserita nel programma della rassegna “Tarquinia Sottosopra”, realizzata in collaborazione con l’asd Archeobike.L’appuntamento offrirà ai partecipanti l’occasione di esplorare il centro storico della città in modo originale e partecipativo, attraversando le antiche terzerie e contrade, con soste dedicate alla visita dei laboratori artigiani, custodi di tradizioni e saperi che ancora oggi raccontano l’identità del territorio.

La visita è pensata come un’esperienza di cammino collettivo e di memoria condivisa, per riscoprire Tarquinia attraverso il ritmo lento dei passi, le storie dei luoghi e il lavoro delle mani. La partecipazione è libera e gratuita. Non è richiesta la prenotazione.

“Tarquinia sottosopra” è una manifestazione promossa dal Comune di Tarquinia, con il contributo della Regione Lazio.

