LADISPOLI - Ancora due incidenti stradali nel giro di 24 ore. Il primo ieri nel tardo pomeriggio, sempre sul ponte che dal centro città conduce al quartiere di Palo Laziale. Quasi lo stesso punto dove pochi giorni fa due donne sono state investite mentre attraversavano la strada. In quel caso la 50enne alla guida dell’auto sarebbe rimasta abbagliata dal sole non riuscendo a vedere i pedoni. Ieri invece, lo scontro frontale tra due veivoli. Uno dei due conducenti avrebbe, secondo le prime ricostruzioni, sterzato, per evitare di investire un pedone che stava attraversando la strada. Per fortuna nulla di grave. A risentirne è stata la viabilità. Lunghe code e traffico in tilt nella zona sud della città balneare.

Nella giornata di oggi, invece, due auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento sulla Settevene Palo, all’uscita dell’autostrada Roma - Civitavecchia.

Uno dei due conducenti avrebbe riportato delle ferite, per fortuna non gravi, tanto da essere trasportato in ambulanza all’ospedale Padre Pio di Bracciano. Anche in questo caso, traffico in tilt e rilievi affidati agli agenti della Polizia locale che hanno gestito anche la viabilità.

