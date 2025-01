LADISPOLI - «Il Comune di Cerveteri ci invierà una nota evidenziando le corse da integrare e successivamente le comunicheremo alla ditta». Questo l’esito dell’incontro di ieri tra le amministrazioni di Ladispoli e Cerveteri per fare il punto della situazione sul servizio di trasporto pubblico integrato.

Da inizio anno numerosi pendolari (in particolar modo della frazione di Valcanneto) si sono ritrovati a dover fare i conti con i tagli alle linee e alle modifiche apportate agli orari. Risultato: pendolari rimasti a piedi e con notevole difficoltà a raggiungere la propria destinazione, in particolar modo la stazione di Passoscuro da dove successivamente raggiungevano le scuole o il posto di lavoro.

Nonostante le intenzioni del comune ladispolano, capofila del servizio, siano quelle di mitigare i disservizi, le speranze rimangono flebili: «Molto probabilmente - ha spiegato infatti il sindaco Alessandro Grando - non si riuscirà a ripristinare integralmente il precedente servizio che, a quanto pare, vedeva alcune corse - soprattutto pomeridiane - poco utilizzate». Nonostante ciò «cercheremo di ripristinare quantomeno quelle utili per studenti e pendolari».

