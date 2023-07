LADISPOLI- A Torre Flavia tornano gli amici a quattro zampe della scuola italiana cani salvataggio e con Marevivo prende il via la campagna di sensibilizzazione a cittadini e turisti contro l'abbandono di mozziconi di sigarette e piccoli rifiuti come bottigliette di plastica, tappi, scontrini, ....

«Un "piccolo gesto" che a volte compiamo in maiera quasi naturale e che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ai nostri mari - spiegano da Marevivo - Ogni anno sono 4.5 trilioni i mozziconi che vengono abbandonati, involontariamente o consapevolmente nell’ambiente. Il filtro di sigaretta, infatti, è uno tra i rifiuti più dannosi di tutti, perché è composto da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche, minacciando l’ecosistema marino e i suoi abitanti». Operatori e volontari saranno presenti sull'arenile di Torre Flavia (dopo lo scorso 15 e 22 luglio) il 26 agosto. Qui saranno distribuiti posaceneri portatili ai bagnanti «ma soprattutto - spiegano ancora da Marevivo - continueremo a sensibilizzare sui rischi legati all’abbandono dei mozziconi nell’ambiente. I presenti potranno firmare il Manifesto Marevivo per diventare ufficialmente ambassador di #piccoligesti e contribuire a salvare il mare».

«Poi, per tutta l’estate - concludono dall’associazione - il sabato e la domenica saremo con SICS anche nelle spiagge di: Tarquinia, Montalto, Pescia Romana, Fregene, Sperlonga e Margherita di Savoia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA