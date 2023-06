LADISPOLI - E dopo i piccoli di corriere piccolo, la spiaggia di Torre Flavia continua a popolarsi di nuovi arrivati. È il turno dei piccoli fratini. In totale sono tre: “Primo, “Giugno” e per il terzo, però, è caccia al nome.

Si tratta della covata di una delle sole cinque coppie presenti in tutto il Lazio. Ora, però, sarà necessario vigilare sui pulli che prima di spiccare il volo andranno in giro per la spiaggia. Il rischio, viste le loro dimensioni, sono i bagnanti e i predatori. Proprio per questo motivo la Palude è ora alla ricerca di nuovi volontari. «Le aree sono interdette ai cani dall’ordinanza del sindaco di Ladispoli. Non è consentito avvicinarsi ai recinti (l’area è videosorvegliata). Nei giorni di festa - spiega il responsabile dell’area, Corrado Battisti - è necessario un supporto per vigilare sui tre pulli che vagano in spiaggia (e che sono incapaci di volare, benchè autonomi nell'alimentarsi con i genitori)». Da qui l’appello: «Chiediamo a tutti di fornire un supporto come volontari. Domenica alle 10 (via Roma 141) e alle 10.30 (spiaggia davanti alla torre) ci sarà un incontro per arruolare chi fosse disponibile per visitare le aree con i pulli».

