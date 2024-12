TOLFA - Cresce l'attesa per il Torneo Regionale dei Butteri che giunge alla sua 54^ edizione e che si disputerà il 15 agosto al Polo Fieristico La Nocchia. Dopo il grande successo del 34° Torneo dei Butteri Rionale tenutosi il 27-28 luglio, che ha visto sfidarsi i Sette Rioni tolfetani, la Pro Loco, dopo giorni intensi di lavoro oggi pomeriggio alzerà il sipario per il Torneo Regionale dei Butteri che si terrà proprio nella Città del Cavallo al Polo Fieristico “La Nocchia”. Grande lavoro del presidente della Pro Loco Tolfa Felice Tidei, della vicepresidente Angela Ceccarelli e del consigliere Mauro Testa. Questa manifestazione ha più di mezzo secolo di storia: la prima edizione regionale risale al 1968 e, nonostante il fermo covid, oggi festeggia la sua 54° edizione. Proprio per l’importanza di tale tradizione, che ha saputo resistere nel tempo, la Pro Loco ha commissionato e fatto realizzare quest’anno un documentario dalla Mirror Media Agency, con i professionisti Luigi Sestili e Fabrizio Antonacci. Grandissima partecipazione da parte dei cavalieri e amazzoni del territorio. Ai nastri di partenza 18 squadre, con ben 54 cavalieri e 18 riserve per un totale di 72 atleti provenienti oltre che dal Comune di Tolfa anche da Allumiere, Canale Monterano, Manziana, Bracciano, Civitavecchia, Vetralla, Soriano nel Cimino, Marta e Viterbo. Il Torneo dei Butteri Rionale prima e Regionale poi, è una competizione sportiva che con il passare degli anni è riuscita a migliorare il tessuto economico-sociale di Tolfa, portando tantissimi giovani del territorio a riscoprire il mondo equestre, iniziandolo a muovere i primi passi nelle scuole presenti per poi praticarlo come sport agonistico arrivando a presenziare in competizioni nazionali ed europee.

Non solo: tantissimi giovani oggi sono imprenditori agricoli specializzati nell’allevamento e tutela del cavallo tolfetano (razza equina autoctona del luogo con un proprio registro anagrafico, dichiarata nel 1992 in estinzione) richiestissimo dai più appassionati d’equitazione. Ma anche altrettanti imprenditori nel settore dell’artigianato del cuoio. Laboratori di lavorazione di puro cuoio: selle da Buttero, scafandra modello truppa, redini da doma, cosciali, gambali, accessori per il cavallo e la famosissima Catana (conosciuta anche come “La Tolfa” o “La Tolfetana”) nata come borsa per i butteri, diventata simbolo negli anni 60/70, oggi pezzo pregiato di moda a livello nazionale ed internazionale usato anche nelle serie tv e film d’epoca e apprezzata da molti attori. Il Torneo dei Butteri a Tolfa nato come figlio dell’eccellenza equestre Giostra della Quintana di Foligno (la competizione sportiva più difficile nel suo genere che si svolge in Italia, definita l’Olimpiade dei Giochi di Antico Regime), oggi è artefice di un settore imprenditoriale d’eccellenza che ha permesso a Tolfa di diventare non solo “Città del Cavallo” (nel recente 2021) ma anche aggiudicarsi il titolo di “Città Slow” (nel 2013), diventando la prima e unica cittadina della provincia di Roma e la terza nel Lazio ad entrare a far parte della prestigiosa rete di Cittaslow International. Un riconoscimento di alto valore, simbolo che Tolfa è una parte di mondo di qualità. Questo grande equiraduno che dà via ad una delle competizioni sportive più belle, facendo il sold out sugli spalti, prenderà vita il giorno di Ferragosto, presso il Polo Fieristico “La Nocchia” strada Santa Severa – Tolfa 14^ Km.

©RIPRODUZIONE RISERVATA