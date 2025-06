CIVITAVECCHIA – È esploso in questi ultimi giorni il caldo anche sull’Italia, e Civitavecchia non fa eccezione. E tornano anche i bollettini delle ondate di calore del ministero della Salute, diffusi dal dipartimento di Protezione Civile. Per le giornate di domani e domenica, a Civitavecchia il bollino è giallo (livello 1), di pre-allerta dei servizi sanitari e sociali, con temperatura massima percepita di 34 gradi.