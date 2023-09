CERVETERI - Sembrava cessato e invece l’allarme lupi torna a suonare nelle campagne di Cerveteri. Sono gli stessi residenti a segnalare i nuovi assalti nei recenti dove sono stati uccisi degli ovini e anche un cane che cercava di difendere il gregge. Dopo un periodo di relativa calma gli animali hanno sferrato l’attacco nella frazione di Valcanneto: un incubo che torna a materializzarsi per gli allevatori. «I lupi erano in prossimità delle abitazioni – testimonia Luciano Ridolfi, ex consigliere comunale di Cerveteri – questa volta purtroppo è toccato a me».

Arrivano altre segnalazioni. «Pochi giorni fa era accaduto anche ad un altro allevatore», è il racconto di Angelo. È un accadimento che allerta i cittadini e che torna a ripetersi sul litorale nord principalmente nelle ore notturne.

Negli scorsi anni a subire conseguenze gli allevatori di Cerveteri, Ladispoli e Bracciano specie in periferia. Da quel momento sono state adottate diverse misure di sicurezza, tra cui l’utilizzo di cani da guardia e di recinzioni elettrificate.

