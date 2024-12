ALLUMIERE - Ad Allumiere oggi un'altra giornata da vivere intensamente all'insegna dello sport, del benessere e delle attività all'aria aperta. Oggi si svolgerà ad Allumiere lo Street Sport Festival, una giornata dedicata allo sport che vedrà molte associazioni sportive esibirsi lungo le strade del paese dando modo a tutti di vedere e provare le varie discipline sportive.

Lo Street Sport Festival è una manifestazione promossa dall'amministrazione comunale e, in particolare dall'assessora allo Sport Romina Scocco. Appuntamento quindi oggi dalle ore 10 di stamattina fino alle 20 di questa sera da viale Garibaldi a piazza della Repubblica: un’enorme area, completa di tutte le attrezzature, dove potersi divertire e provare qualsiasi attività. Una giornata interamente dedicata allo sport, di strada con molte discipline, un mix di sport tutti da provare. Tutti i cittadini che andranno ad assistere all’evento potranno cimentarsi nelle diverse attività proposte. Sarà una vera e propria "Festa dello Sport": tutte le associazioni sportive di Allumiere, insieme ad altre associazioni sportive del territorio, riempiranno le strade del paese e coloreranno la giornata con dimostrazioni e spettacoli.

"Sarà una giornata movimentata all'insegna del divertimento e dello sport: il tutto all'aria aperta lungo le strade di Allumiere - spiega l'assessora allo Sport, Romina Scocco - la giornata inizierà la mattina alle 10.30 con alcune associazioni; dopo la pausa pranzo, a partire dalle 15.30 si ricomincera' fino a sera. Sará una giornata di promozione per le varie associazioni che si apprestano a ricominciare le varie attività sportive dopo la pausa estiva, una occasione per chiunque per provare i vari sport e divertirsi. Invitiamo tutti a venire ad Allumiere per divertirvi con noi in maniera sana. La giornata è aperta a tutti e sarà family friendly. Per pranzo saranno disponibili bar, ristoranti, pasticcerie pizzerie per far gustare a tutti ottimo cibo e prodotti genuini". Per questa giornata dalle 7.30 di stamattina fino a stanotte a mezzanotte i pullman non transiteranno nel paese, ma solo sulla strada provinciale Braccianese Claudia e le fermate saranno al bivio "La Croce" e al bivio Sant'Antonio. Per quanto riguarda la viabilità il sindaco Landi ha emanato una ordinanza con la quale dalle 16 alle 21 sarà chiusa l traffico veicolare via delle Cascine. L'amministrazione comunale avvisa i residenti che hanno necessità di usare il proprio veicolo di parcheggiarlo al di fuori di questa via.

©RIPRODUZIONE RISERVATA