S. MARINELLA -Domenica 9 giugno secondo appuntamento della rassegna letteraria Libri a calici sotto le stelle al castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società in house LAZIOcrea, d’intesa con il Mic e il Comune di Santa Marinella, con Barbara Aversa che presenta il suo romanzo “La figlia della lupa” alle ore 17.30 con la moderazione della giornalista Francesca Lazzeri.

Due epoche differenti, ruoli femminili che cambiano, evolvono ma trovano sempre ostacoli e difficoltà nel proprio cammino. Due donne che si incontreranno negli occhi altrui, quegli occhi che entrambe hanno incrociato in momenti differenti della loro vita e che forse non rivedranno mai più. Ogni azione di una donna è costantemente messa a giudizio. Si valuta il loro matrimonio o la loro scelta di restare sole, la loro bellezza e il loro carattere, la loro forza o le loro fragilità… In un’Italia spaccata a metà, tra dopoguerra e giorni nostri, tra centro e periferia, con La figlia della lupa, Barbara Aversa compie il suo esordio letterario con un thriller delicato e potente, in cui sono le donne e la loro femminilità a essere le protagoniste. Donne forti, donne dolci, donne aggraziate, donne avide, donne generose, madri, figlie sorelle e amiche: La figlia della lupa è un intreccio di storie di donne e nell’intreccio con altre vite ritroveranno se stesse e la propria strada. Una sola è La figlia della lupa, ma in fondo lo siamo tutte.

Barbara Aversa è un’insegnante romana, lavora in ambito giornalistico e come content creator sui social network conosciuta come missparklingbooks. Ha pubblicato diversi racconti per riviste thriller e non, e ha vinto il premio Subway letteratura.

La figlia della lupa è il suo primo romanzo.

La presentazioni di libri e incontri con l’autore in Sala Nostromo con il sottofondo delle onde del mare, accompagnate dalla degustazione di calici di vino è a cura dall’Associazione Strada del vino delle terre etrusco romane.

Tutti gli incontri fino al 25 agosto sono con ingresso libero fino esaurimento posti con prenotazione su eventribe: https://www.eventbrite.it/e/libri-e-calici-sotto-le-stelle-tickets-915190578657?aff=oddtdtcreator

