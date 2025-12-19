SANTA MARINELLA - Entra nel vivo il cartellone organizzato dal Comune per le festività natalizie. Per il secondo anno consecutivo torna l’edizione invernale del Santa Marinella Jazz & Blues Festival, che prevede tre diversi appuntamenti musicali organizzati in collaborazione con Alexanderplatz Jazz Club. Domenica 21 l’appuntamento è con “Roma New Orleans Street Band”, una formazione di cinque musicisti e una danzatrice, che eseguiranno brani tradizionali della jazz parade di New Orleans per le vie del centro cittadino.

La partenza della street Band è prevista in Passeggiata alle ore 10:00, poi attraverso la via Aurelia, si giungerà intorno alle ore 11:30 a Piazza Trieste.

La band si richiama alla Roman New Orleans Jazz Band fondata nel 1948 a Roma da un gruppo di amici appassionati di jazz. Nel 1949, il gruppo fece la sua prima Street parade per le vie della capitale. Fu il trombettista americano Louis Armstrong in tournee quell'anno a Roma a dare il nome "Roman New Orleans Jazz Band”.

Il Festival del Jazz e del Blues sta diventando un consueto e atteso appuntamento non solo dagli appassionati del genere. L’edizione estiva, realizzata nell’area del porticciolo “Marina” di Santa Marinella, ha visto la presenza di oltre seicento persone per ogni evento, tra turisti e pubblico giunto per l’occasione. Secondo quanto previsto dal programma, lunedì 29 alle ore 18 nella Sala Flaminia Odescalchi, Chiesa di San Giuseppe, si terrà il concerto "Il giorno della civetta" diretto da Paolo Vivaldi. Un progetto musicale ispirato al romanzo di Leonardo Sciascia, eseguito un ensemble di violino, viola, violoncello, contrabbasso, batteria, sax e fisarmonica con testi che richiamano l’atmosfera e i temi del romanzo.

Si chiuderà la tre giorni del Festival d’inverno la sera di Capodanno a Piazza Trieste con il concerto di Sarah Jane Morris, cantante e autrice britannica di fama internazionale, e Fulvio Tomaino Band, con un repertorio che spazia dal soul al jazz, dalla musica funk alla pop music, promettendo uno spettacolo coinvolgente ed emozionante.

La partecipazione è aperta a tutti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA