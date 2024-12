CERVETERI - Torna l’acqua nelle case di Furbara. RfI ha finalmente ripristinato il servizio dopo il disservizio dei giorni scorsi e l’ordinanza emessa dal primo cittadino etrusco.

Ma nonostante il bene primario sia finalmente tornato a sgorgare dai rubinetti, resta il divieto di potabilità.

«Sono in corso le analisi sui valori dell'acqua - ha spiegato il sindaco Elena Gubetti - In attesa del loro esito, si ricorda che è ancora vigente l'ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua potabile che prevede che non si utilizzi come bevanda e per la preparazione degli alimenti o attività di igiene orale. Può invece essere utilizzata per tutte le restanti attività, pulizia della casa e igiene del corpo, come ad esempio la doccia».

