LADISPOLI - È pronta a tornare la magia del Presepe Vivente a opera della Proloco, ma con alcune novità. L'appuntamento come sempre sarà per il 26 e il 27 dicembre. Ma non più nella solita area all'interna del bosco di Palo. Una modifica che si è resa necessaria dopo la caduta, nelle settimane scorse, di alcuni alberi all'interno del polmone verde della città. Tanto che ne è stata stabilita la chiusura al pubblico. L'ingresso dunque si sposta da via Delfini a via Corrado Melone.

