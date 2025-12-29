Torna la “Befana Tricolore”, l’evento promosso dal gruppo ECR – Conservatori e Riformisti Europei in collaborazione con Fratelli d’Italia Viterbo, dedicato a famiglie e bambini. L’appuntamento è per domenica 4 gennaio, alle ore 10.30, presso il CineTuscia Village di Vitorchiano.

Una mattinata pensata per celebrare l’Epifania all’insegna dell’allegria e della condivisione, con la proiezione gratuita del film d’animazione “Un topolino sotto l’albero”. Ma il cuore dell’iniziativa, come sottolinea l’eurodeputata FdI/Ecr Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo e promotrice dell’evento, è anche e soprattutto «un messaggio di concreta solidarietà e partecipazione attiva della comunità». In occasione dell’evento, infatti, sarà organizzata una raccolta solidale a favore del Centro di Aiuto alla Vita (CAV) di Viterbo, con l’invito a donare giocattoli nuovi o in buone condizioni, pannolini (taglie 2-6), prodotti per la cura dei neonati, alimenti per lo svezzamento, integratori per mamme in gravidanza, nonché buoni spesa per farmacie e parafarmacie.

«Un piccolo gesto da parte di ciascuno – spiega Sberna – può fare la differenza per tante famiglie in difficoltà. La Befana Tricolore è un esempio di come le istituzioni possano farsi promotrici di occasioni che uniscono festa, inclusione e spirito civico». L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione dei posti entro il 3 gennaio per accedere alla sala cinematografica. Per informazioni e ticket: 328 3061084 (Matteo), 324 8630477 (Chiara), 328 1420045 (Emanuele).

