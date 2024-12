SANTA MARINELLA - Torna il Natale Solidale, il programma di manifestazioni tradizionali del Comune, curato dall'assessorato ai servizi sociali e dall'associazione Stella Polare aps. Gli eventi inizieranno quest’oggi presso il Parco Martiri delle Foibe in via Lazio, dove è stato allestito un villaggio natalizio in cui luci scintillanti e decorazioni festose creeranno un’atmosfera magica. "Il villaggio- spiega l'assessore ai servizi sociali Pierluigi D'Emilio - sarà animato da spettacoli e i bambini potranno incontrare Babbo Natale. Artisti diversamente abili, normodotati e anziani, si alterneranno tra musiche e rappresentazioni natalizie, dimostrando che l’arte e il calore umano non conoscono barriere. L’obiettivo? Regalare un momento di gioia e serenità a chi si trova solo o in difficoltà. Un’occasione preziosa per dare sostegno e calore a chi ne ha più bisogno”. “Il Natale Solidale unisce divertimento e solidarietà, dimostrando che insieme possiamo costruire una comunità più forte - commenta il Sindaco Tidei - questa amministrazione continua a lavorare con impegno e passione, portando risultati importanti per la città. Il Natale Solidale ne è un esempio concreto”. Tanti gli appuntamenti previsti in cartellone. Tra questi torna il concorso per l’albero più bello di Santa Marinella, dove i cittadini potranno condividere la foto del loro albero natalizio sul gruppo Natale Solidale Santa Marinella e competere per il titolo di decoratore più creativo della città. Il Natale Multietnico invece sarà un’occasione di incontro e condivisione, in cui i cittadini di ogni nazionalità, potranno presentare un piatto tipico natalizio del loro paese. Una giuria premierà i tre migliori piatti. E per rendere questa festa ancora più speciale, il villaggio è alla ricerca di volontari per vestirsi da elfi. L’ingresso al villaggio e tutte le attività saranno completamente gratuiti.

