CIVITAVECCHIA – Sabato mattina, numerose segnalazioni giunte al 112 hanno allertato le forze dell’ordine circa la presenza di un ladro di autovetture in azione nei pressi della stazione. Secondo quanto riferito dai testimoni, l’uomo utilizzava un metodo ormai collaudato: forzava le portiere delle auto per poi introdursi all’interno e svaligiarle.

Intorno alle 10, una volante del commissariato è intervenuta sul posto, dove ha effettivamente riscontrato la presenza di un veicolo aperto e già rovistato. Un altro mezzo nelle vicinanze era stato anch’esso forzato. Grazie alle dettagliate descrizioni fornite dai cittadini, gli agenti sono riusciti a individuare e bloccare poco distante il presunto autore dei furti.

Si tratta di un romano con precedenti specifici per reati simili. L’azione rapida e coordinata della Polizia di Stato dimostra quanto sia cruciale la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel prevenire e contrastare reati sul territorio.

Un invito, dunque, a segnalare tempestivamente ogni situazione sospetta, contribuendo così a garantire maggiore sicurezza per tutti.