CERVETERI – Cancelli chiusi nella scuola dell’infanzia del Tyrsenia per la presenza dei topi. Dopo l’incubo nei mesi scorsi in alcuni plessi ladispolani, stavolta è nella città etrusca che sono stati avvistati gli animali. Così è stato predisposto un intervento di sanificazione che si spera possa risolvere il problema in tempi brevi. Intanto la struttura resterà chiusa anche nella giornata di domani e gli alunni dovrebbero tornare nelle loro classi soltanto lunedì prossimo. La sindaca, Elena Gubetti, a breve dovrebbe emanare una specifica ordinanza. Insomma, se ne capirà di più nelle prossime ore.

