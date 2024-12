TOLFA - Da oggi Tolfa fino a domenica notte sarà la culla dell'arte a 360° e un palcoscenico en plein air per tantissimi artisti di tutto il mondo. Si apre stasera Tolfarte 2024 e lo si farà in maniera roboante con uno spettacolo mozzafiato e meraviglioso che si svolgerà in piazza Vittorio Veneto. L'Aps Tolfarte anche quest'anno.apre la rassegna con il tradizionale spettacolo di danza aerea sospesa a 20 metri di altezza. Per festeggiate i 20 anni del Tfarte quest'anno l'imperdibile tregiorni si aprirà con la performance “CUbo”, a cura di eVenti Verticali: gli artisti lasceranno tutti senza fiato portando un caleidoscopio di forme e colori in continua mutazione, con una squadra di performer che talvolta danza e talaltra si getta in ardite imprese come il lancio all'elastico da dentro il Cubo verso gli sguardi esterrefatti degli spettatori.

Oltre 100 gli artisti che animeranno Tolfarte in questi tre giorni. Protagonista sarà l'arte a tuttotondo, ma anche letteratura con lo Spazio Letterario Tolfa Gialli&Noir Off: si conferma per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra TolfArte e il Festival letterario Tolfa Gialli & Noir, una delle manifestazioni di riferimento in Italia per il settore della giallistica. Questo spazio sarà allestito negli spazi adiacenti al Lavatoio Comunale, anche quest’anno vede la partecipazione di grandi ospiti dal mondo della letteratura italiana. Domenica alle ore 19 lo Spazio Letterario si aprirà con la presentazione del libro "La rivoluzione in pista. Storia di donne, circo e libertà" di Maria Vittoria Vittori (Iacobelli Editore). Dialogherà con l'autrice Caterina Battilocchio.

Alle ore 21,30 seguirà lo spettacolo "Interviste con donne fantastiche" di e con Gino Saladini (voce narrante), Anthony Caruana (chitarra e voce) e la partecipazione di Eleonora Bernabei (chitarra e voce). Si proseguirà il 4 agosto alle 18,30 con la presentazione del libro Tutto deve brillare. Vita e sogni di Moana Pozzi di Francesca Pellas (Blackie Edizioni) a cura del gruppo di lettura della Biblioteca di Tolfa. Coordina Sergio Ceccarelli. Alle ore 19,30 microfono aperto: letture dai libri di Michela Murgia Ricordatemi come vi pare, Accabadora e Chiru' a cura del gruppo di lettura della Biblioteca di Tolfa, del Gruppo di lettura della Biblioteca A. Cialdi di Civitavecchia, di Attenti ai dettagli e Pagine di cioccolata. Alle 21.30, party letterario con selezione musicale a cura di Axilas Installazioni.

Tolfarte è anche family friends e anche quest'anno la Villa Comunale ospiterà il Tolfarte Kids riservato ai bambini Tolfarte Kids ospiterà come sempre musica, laboratori, performance di magia, bolle di sapone e giocoleria a misura di bambino. Tra i diversi artisti presenti: l’ Orchestra Sinfonica “Amici della Musica” di Allumiere, realtà affermata da diversi anni su tutto il territorio del comprensorio composta da circa 35 musicisti in erba con un’età che va dai 6 anni fino ai 40.

Il repertorio spazia dal pop travolgente dei Coldplay al progressive glam rock dei meravigliosi Queen; Daniele Antonini, con i suoi Giochi da Luna Park Vintage, la Compagnia Teatr’Azione, con spettacoli di Marionette e ”L’Inventastorie” - Spettacolo di Improvvisazione Teatrale a cura della Compagnia Vicolo Cechov. Grande ritorno di Officine Sinergiche: il famoso “Ludobus”, accoglierà grandi e piccini con tanti bellissimi giochi in legno. Infine, non può mancare il truccabimbi a cura di Tata Mary e gli spettacoli di Magia di MikiMago! Le famiglie, all’interno del Kids, potranno cenare direttamente nella Villa Comunale dove, anche quest'anno, sarà allestita una vera e propria area food a cura dello chef Da Buzzico e del Birrificio San Biagio.

