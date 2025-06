TOLFA – È iniziata con entusiasmo e spirito di squadra la prima edizione delle Olimpiadi dei Rioni, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Tolfa che animerà l’estate tolfetana con una serie di tornei sportivi all’insegna dell’aggregazione, della competizione sana e del forte senso di appartenenza rionale. Il primo appuntamento ha visto protagonisti grandi e piccoli contradaioli nel Torneo di Tennis, ospitato presso il Tennis Club “Monti della Tolfa”. «Ringraziamo di cuore il Tennis Club – dichiarano i membri del direttivo della Pro Loco – e in particolare Federica ed Eleonora Copponi per il prezioso supporto e l’impeccabile organizzazione».

La partecipazione è stata numerosa e appassionata, con i rappresentanti dei vari rioni impegnati sul campo in match avvincenti che hanno entusiasmato il pubblico e rinsaldato lo spirito comunitario. Emozionante anche il momento della premiazione, curata dal Direttivo della Pro Loco, che ha consegnato riconoscimenti ai vincitori di tutte le categorie. Per il settore bambini, ad aggiudicarsi il primo posto è stato il Rione Cappuccini, seguito dal Casalaccio e dal Poggiarello; tra i ragazzi, il podio ha visto trionfare il Rione Rocca, con i Cappuccini al secondo posto e il Battaglione al terzo. Nel settore adulti, la vittoria è andata al Rione Battaglione, con i Cappuccini ancora una volta sul podio al secondo posto. Soddisfazione e complimenti da parte di tutto il direttivo della Pro Loco di Tolfa per l’impegno e la sportività dimostrata da tutti i partecipanti. «Ci vediamo il 14 luglio – concludono la presidente Giusy Esposito e il direttivo – per il secondo appuntamento delle Olimpiadi dei Rioni: il torneo rionale di Basket».

