TOLFA - Tolfa è pronta a vestirsi di luce, incanto e fantasia. Nel cuore del centro storico, tra vicoli addobbati, musica e profumi di festa, il Natale torna protagonista con uno degli appuntamenti più attesi del territorio: il Villaggio di Babbo Natale, in programma il 13, 14, 20 e 21 dicembre 2025.

Un evento pensato per famiglie, bambini, visitatori e curiosi, che trasformerà il borgo collinare in un vero scenario da fiaba. La magia comincerà già all’ingresso del paese, dove luci e atmosfere natalizie accompagneranno i visitatori alla scoperta delle vie del centro e delle sue meraviglie storiche. Personaggi amati dai più piccoli – dagli elfi divertenti ai personaggi più irriverenti del Natale – animeranno le giornate con gag, giochi e improvvisazioni teatrali. Il Grinch proverà, come da tradizione, a combinare qualche guaio, ma la Befana, sempre sorridente, saprà riportare armonia con dolcezza e simpatia. Il Villaggio offrirà un calendario ricco, con attrazioni e attività gratuite: spettacoli itineranti e parate, mercatini di artigianato creativo, racconti animati e giochi nei vicoli, laboratori per bambini, incontri con Babbo Natale nella sua casa incantata. L’iniziativa è pensata per valorizzare il centro storico e le sue piazze, trasformate per l’occasione in luoghi di magia condivisa, dove arte, tradizione e comunità si incontrano. Per quattro giornate, Tolfa diventerà un palcoscenico emozionale, capace di far brillare gli occhi di chi osserva le decorazioni sospese tra le case in pietra, ascolta musiche festose o assaggia dolci tipici tra un vicolo e l’altro. Il Natale qui si vive, si respira e si racconta: prepara la letterina, scatta una foto con Babbo Natale, lasciati stupire dalle luci e dai panorami mozzafiato che ogni anno conquistano residenti e turisti.

Il messaggio è semplice e chiaro:

segna le date sul calendario e vieni a vivere la magia del Natale a Tolfa.

Il Villaggio di Babbo Natale ti aspetta il 13, 14, 20 e 21 dicembre 2025 per regalarti emozioni, sorrisi e la meraviglia autentica delle feste.

©RIPRODUZIONE RISERVATA