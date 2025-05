TOLFA - Un civitavecchiese adottato da Tolfa e la sua gente. Lo stilista e make up artist Gianluca De Fazi ha scelto il borgo collinare come sua dimora e in questo paese in poco temo è entrato a far parte di varie associazioni e si sta facendo apprezzare per le sue doti umani e artistiche.

Su Facebook promuove Tolfa in tutti i suoi aspetti. In questa intervista visibile sul QrCode a fianco l’artista e make up artist, Gianluca De Fazi racconta il suo impegno in questo borgo di cui lui si è innamorato. “Prima ho preso una casetta per venire qualche giorno durante la settimana poi , piano piano, mi sono innamorato di questa cittadina e devo dire che è stato un amore che è maturato nel tempo e adesso sono veramente felice di far parte di questa comunità. Qui la gente è molto accogliente e devo dire che, dopo un anno, facendo un bilancio le cose positive sono le maggiori. Sono riuscito sia a fare cose a livello culturale ma anche ad integrarmi con i tolfetani perché qui c’è una comunità effettivamente è molto accogliente e questo mi prende mi molto”. De Fazi è stato il direttore artistico di Miss Drappo 2024. “Le donne della Fidapa mi hanno chiesto di aiutarle e per me è stato veramente un piacere - prosegue De Fazi - la serata è andata molto bene. Ringrazio anche Mara Sposa che è venuta ospite e ci ha prestato degli abiti stupendi. Le ragazze che hanno sfilato sono state brave e le socie della Fidapa he sono state veramente in gamba. Ringrazio la sindaca e i vari assessori che hanno fatto sì che la serata sia stata così bella. Per quanto riguarda il trucco per me è sempre stato un accessorio, un gioco. E’ stata una casualità che mi hanno chiesto di fare questi corsi che devo dire sono andati molto bene. Adesso stiamo un attimo in pausa, però, ho avuto tante tante gratificazioni sia a Tolfa che ad Allumiere. Poi ci sono altre cose importanti per me in questo momentoch e sto portando avanti.

