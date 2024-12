TOLFA - Tolfa è in lutto per la scomparsa del suo primo tifoso della squadra di Promozione, Paolo Felicini, che tutti conoscevano come "Negrisolo”. La società collinare di calcio ha emanato un comunicato per salutare e ricordare il loro grande tifoso.

Paolo aveva 58 anni ed è venuto a mancare sabato.

"Sempre presente nelle gare interne allo Scoponi, - scrivono dal Tolfa - Paolo era un personaggio caratteristico e umanamente buono a cui tutti volevano bene per la sua presenza inconfondibile sulle tribune della Pacifica. Il caso ha voluto che se ne andasse proprio nel giorno in cui i campionati erano fermi, così la sua squadra preferita non ha potuto ricordarlo".

La società collinare, presieduta da Alessio Vannicola devolverà alla famiglia l’incasso della prossima gara. Al dolore per la scomparsa di Paolo si aggiunge anche il Real Tolfa: il presidente della società collinare la cui squadra milita nel campionato di Seconda Categoria, Gianpaolo Mura, insieme al direttivo hanno scelto anche loro di devolvere alla famiglia l'incasso della prossima sfida. Questa mattina alle 11 si è svolto il funerale nella chiesa della Sughera e tanta gente ha voluto stringersi ai famigliari di Paolo per porgergli l'ultimo saluto. Al funerale sono stati presenti rappresentanti dei dirigenti, dei tecnici, dei giocatori e dei tifosi del Tolfa e del Real Tolfa ed ha presenziato anche la sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio.

