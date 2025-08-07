TOLFA - Un agosto vibrante e ricco di emozioni attende cittadini e visitatori a Tolfa, la splendida cittadina collinare che anche quest’anno si conferma palcoscenico d’eccellenza per cultura, musica, arte e tradizioni popolari. Un cartellone fitto di eventi, promosso dal Comune con il sostegno di numerose associazioni locali, accompagnerà ogni giorno del mese con appuntamenti imperdibili per ogni fascia d’età. "Tolfa è viva, inclusiva e orgogliosa delle sue radici. Anche quest’anno abbiamo voluto un programma che unisce la bellezza della nostra identità alla voglia di ritrovarsi e divertirsi, valorizzando i talenti locali e aprendo le porte a ospiti di rilievo" afferma la sindaca Stefania Bentivoglio, che ha seguito da vicino tutte le fasi dell’organizzazione dell’intero calendario. Il mese si è aperto dal primo al 3 agosto con TolfArte 2025, il celebre Festival dell’Arte di Strada e dell’Artigianato Artistico. Il 5 agosto all’Anfiteatro P. Tagliani si è tenuto con successo il saggio spettacolo del Centro Studi Danza Letizia Costantini, mentre al Polo culturale è andato in scena “Opinioni di un Clown – Notturno Ribelle” della compagnia Blue in the Face. Il 6 agosto l’anfiteatro Pompilio si è tinto di mistero con “Misteriosa Roma”, scritto da Gino Saladini e Anthony Caruana, col tenore Marco Manovelli accompagnati alle tastiere e dalla voce di Ermanno Pizzardi, dal flicorno di Gino Fedeli, dal basso di Massimo Pelo, dalle percussioni e voce di Fabio Pizzardi, dalla batteria di Angelo Capuzzimato e dal pianoforte di Emiliano Manna; bravissimi gli attori Elisa Tassi, Eugenio Chiantera e Luigi Florio e i cantanti Francesco Di Iorio, Irene Gargiulli e Alessia Tassi. Bellissime le coreografie di Desirée Benevieri accompagnata dalla piccola e talentuosa Siria Speroni. A completare l’esperienza sensoriale, le immagini e i video realizzati da Pier Paolo Saladini, Francesca La Scala, Marco Graziosi, Caterina Vannoni, Maria Antonietta Genovese, Gabriele Sabatini e Daniele Silvestri. Musiche originali di Stefano Marcucci. Dal 7Tolfa sta ospitando, invece, la 35ª edizione del Festival della Musica, organizzato dalla storica Banda Musicale “Giuseppe Verdi”. Il festival – nato come festa popolare e oggi appuntamento musicale di riferimento del territorio – prevede concerti bandistici, esibizioni di formazioni ospiti, gruppi giovanili, jazz band, folk, solisti e ensemble. In programma anche laboratori musicali per ragazzi, jam session e la classica “sagra della grigliata” nella Villa Comunale. La Banda Verdi, diretta da Stefania benttivoglio apriranno ufficialmente il festival il 7 agosto con un grande concerto a Largo Donatori del Sangue, un omaggio alla musica popolare e sinfonica italiana. Il 10 agosto, al Polo Culturale, andrà in scena la commedia teatrale “Il meccanico della Mercedes”, esilarante testo firmato e diretto da Enrico Maria Falconi, che gioca sul confine tra realtà e immaginazione: un semplice meccanico scopre improvvisamente di avere doti di veggente, dando il via a una serie di equivoci e situazioni al limite dell’assurdo. Uno spettacolo divertente e originale, con un cast affiatato e un ritmo incalzante. Il 12 agosto, Piazza Vittorio Veneto farà da cornice alla tradizionale Cena di Gala del Drappo dei Comuni, momento conviviale di grande eleganza, che riunisce istituzioni, delegazioni ospiti e cittadini intorno a una lunga tavolata sotto le stelle, con piatti tipici, spettacoli e intrattenimento musicale. Il 13 agosto, all’anfiteatro P. Tagliani, si terrà l’elezione di Miss Drappo, concorso che premia bellezza, portamento e spirito di rappresentanza. Le ragazze in gara, provenienti dai comuni partecipanti al Drappo, sfilano con i colori e i simboli delle rispettive comunità, contribuendo a raccontare storie, tradizioni e orgogli territoriali. La serata sarà accompagnata da esibizioni artistiche e momenti di spettacolo. Il 14 agosto sarà dedicato a “Senza Fiato – L’Europa che Balla”, un musical moderno, diretto da Federica Palombo e Lorenzo Mazzella, che attraversa i confini geografici e culturali attraverso la danza. Uno spettacolo multidisciplinare in cui si alternano danze tradizionali europee e coreografie contemporanee su musiche originali, video, narrazioni e scenografie dinamiche. Un inno alla convivenza tra i popoli, tra passi di flamenco, tarantella, mazurka e house music. il 15 agosto, Ferragosto tolfetano per eccellenza, protagonista sarà il 55° Torneo Regionale dei Butteri, organizzato dalla Pro Loco di Tolfa al Polo Fieristico La Nocchia. I butteri, custodi di una tradizione secolare, si sfideranno in prove a cavallo che mettono in risalto abilità, coraggio e sintonia con gli animali: doma del puledro, gioco della rosetta, gara del vitello e pariglia. L’evento è accompagnato da rievocazioni storiche, mercatini, gastronomia e musica. Dal 15 al 17 agosto, l’Atrio del Palazzo Comunale ospiterà la Mostra di Pittura dell’Associazione Artiamo, con opere ispirate ai paesaggi e ai colori del territorio, tra figurativo, astratto e arte materica. Il 17 agosto è uno dei momenti clou dell’estate con il VII Drappo dei Rioni – Palio degli Anelli e il XVI Drappo dei Comuni. Il Drappo dei Rioni è una spettacolare gara a cavallo in cui le contrade di Tolfa si affrontano nella corsa degli anelli, una prova di precisione, velocità e sangue freddo che richiama centinaia di spettatori ogni anno. La cornice è quella festosa del campo sportivo trasformato in un’arena. A seguire, il Drappo dei Comuni è una sfida simbolica tra i rappresentanti dei diversi paesi del comprensorio, in un clima di sportività, folklore e spirito comunitario. I vincitori porteranno a casa il prestigioso stendardo, frutto dell’arte di un artista locale. Il 21 agosto spazio allo sport con la 31ª edizione dell’Arrampicata, storica corsa podistica organizzata dall’ASD L’Airone, che attraversa il centro storico e si conclude in Piazza Vittorio Veneto. Il 22 agosto, l’estate tolfetana avrà il privilegio di ospitare il Concerto della Fanfara della Polizia di Stato, formazione di altissimo livello che si esibirà presso la Villa Comunale di Tolfa. Diretta dal maestro Patrizio Esposito, la fanfara porterà un repertorio di grande effetto che spazia da marce militari a composizioni sinfoniche, arrangiamenti di musica da film, brani lirici e celebri colonne sonore. Un evento gratuito e aperto a tutti che unisce musica e istituzioni, con un messaggio di legalità e vicinanza tra le forze dell’ordine e i cittadini. il 27 agosto si svolgerà il Torneo dei Rioni di Pallavolo, in Piazza Vittorio Veneto, altro momento di sport e socialità tra le contrade del paese, preludio ai festeggiamenti in onore di Sant’Egidio Abate, patrono di Tolfa, dal 29 al 31 agosto: tre giorni di celebrazioni religiose, concerti, stand gastronomici, fuochi d’artificio e rievocazioni popolari. "Ogni evento è stato pensato come un’occasione di incontro, scoperta e bellezza. Tolfa non è solo scenografia: è comunità viva e creativa. Invitiamo tutti a partecipare e lasciarsi sorprendere", conclude la sindaca Stefania Bentivoglio, certa che anche questa estate, tra i vicoli e le piazze del paese, si scriveranno nuove pagine di meraviglia e condivisione. Tolfa vi aspetta. Con il cuore aperto e il calendario pieno.

