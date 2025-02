TOLFA - Tolfa Borgo Experience presenta le eccellenze del territorio all’Esposizione Nazionale Italiana “Identitaly” che si sta svolgendo al Palazzo dei Congressi di Roma fino al 15 febbraio. Presenti con un proprio stand, domenica Valeria Bartolozzi con le sue storiche catane che hanno reso famosa Tolfa, Dolce e Amaro con i biscotti tipici del paese collinare e la Pizzeria dalla Adriana con il suo castagnaccio che ha riscosso molto apprezzamento tra i degustatori, primi tra tutti gli atleti delle Fiamme Azzurre e delle Federazione di Pugilato, presenti per dimostrazioni amatoriali della Nobile Arte.

Grande interesse ha suscitato la promozione della rete territoriale di Tolfa Borgo Experience, attraverso la documentazione video su schermi messi a disposizione da Identitaly, per la promozione dello stupendo territorio dei Monti della Tolfa. Territorio, immerso in una natura e un paesaggio speciali, che propone e promuove importanti iniziative culturali, turistiche ed enogastronomiche incentrate sul carattere identitario di Tolfa.

Un territorio dove l’identità e la vocazione agrario-pascoliva, le ricette di una certa gastronomia di qualità, le produzioni artigianali, tra tutte la catana e le lavorazioni in cuoio, il turismo slow a cavallo, in trekking o in bici e le esperienze artistiche hanno reso Tolfa una destinazione turistica sostenibile. Queste le diverse sfumature che vengono messe a sistema nel progetto “Tolfa – Borgo Experience” e che hanno animato la giornata di domenica.

