CIVITAVECCHIA – Dopo giorni di ironie, meme e polemiche social, l’assessore al Turismo Piero Alessi interviene con un video per provare a riportare serenità intorno al caso del Titanic installato alla Marina. Tono pacato, ma deciso per affrontare la questione con «serenità e rispetto per le opinioni espresse, anche quando sono accompagnate da sarcasmo o ironia – esordisce Alessi – si tratta semplicemente di un ornamento natalizio, un addobbo previsto all’interno del bando per le luminarie».

L’assessore chiarisce che la riproduzione del transatlantico, diventata in pochi giorni virale sui social, non è costata un euro in più alle casse comunali: «È un elemento aggiuntivo proposto dall’impresa che ha vinto l’appalto per le luminarie, senza costi ulteriori per il Comune». Una precisazione che mira a disinnescare le critiche rilanciate anche dopo la presentazione dell’esposto alla Guardia di Finanza e alle Dogane da parte dell’imprenditore Mario Benedetti.

Alessi sottolinea inoltre che l’installazione «è temporanea e in regola con tutte le autorizzazioni necessarie». E, soprattutto, respinge ogni tipo di lettura sull’installazione: «Non sostituisce la Statua del Bacio, né pretende di rappresentare la storia o la cultura della città. È semplicemente un addobbo natalizio: può piacere o non piacere, ma rientra nei gusti legittimi e personali di ciascuno».