LADISPOLI – Lo scontro tra due tir, poi il carico di grano rovesciato sulla carreggiata con una Smart coinvolta nella carambola. Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza grave ieri sulla statale all’altezza del chilometro 37 né per i conducenti, tra cui una donna residente in città, nè per altri automobilisti, tra cui anche pendolari che stavano viaggiando verso la Capitale. Rilievi affidati ai carabinieri della stazione locale intervenuti con una pattuglia per gestire la viabilità e stabilire la dinamica precisa dello schianto. A quanto si è poi appreso, uno dei due camionisti non avrebbe calcolato la distanza in un punto in cui la strada tende comunque a stringersi e da lì l’impatto con il conseguente rovescio del grano del mezzo che si stava recando verso Roma. Traffico bloccato anche se grazie all’arrivo di una squadra Anas la circolazione è stata solo rallentata visto che si camminava ad una corsia. Solo pochi giorni fa sempre a Ladispoli un camion si era ribaltato con tutto il carico di pellet in via delle Mimose nel quartiere residenziale Cerreto. Ad intervenire in quell’occasione gli agenti della Polizia locale di viale Mediterraneo che avevano bloccato la strada per parecchio tempo. Illeso il guidatore.

Dopo un periodo di relativa tranquillità sono tornati gli incidenti con una certa frequenza coinvolgendo anche mezzi pesanti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA