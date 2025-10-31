SANTA MARINELLA – Nonostante gli evidenti contrasti tra Lazio Crea, la Regione Lazio e il Comune di Santa Marinella, l’amministrazione comunale non si ferma e redige una proposta di affidamento temporaneo dei servizi museali del castello. Il Sindaco Pietro Tidei, ha formalizzato una proposta di gestione limitata nel tempo alla società Coop Culture per i servizi museali e il Museo del Mare e della Navigazione Antica con validità fino al 7 gennaio 2026. “Un'azione intrapresa - sostiene il primo cittadino - per garantire la piena ed ininterrotta fruizione del nostro patrimonio culturale. La continuità è prioritaria”. Preso atto che i servizi svolti da Coop Culture si interromperanno il 4 novembre, il Sindaco intende assicurare la continuità amministrativa del servizio, fiore all'occhiello della programmazione culturale, anche grazie all'impegno e alla professionalità dimostrata dalla stessa società e garantire la fruizione dei musei, soprattutto in vista delle imminenti festività natalizie. “Ho richiesto alla direzione generale di Coop Culture - prosegue il Tidei - di valutare l'opportunità di riprendere i servizi in via temporanea, suggerendo una flessibilità che preveda un'eventuale rimodulazione oraria per il mese di novembre, in vista di una successiva e necessaria implementazione nel periodo di dicembre, mese di grande affluenza turistica. Ribadisco altresì l'impegno da parte dell'amministrazione comunale nel raggiungere una soluzione definitiva e congiunta con Lazio Crea e Regione Lazio per la firma della convenzione relativa alla gestione degli spazi del castello di Santa Severa. Il nostro obiettivo è chiudere la questione entro il mese di dicembre per ripristinare un clima di serena collaborazione ed offrire servizi culturali d'eccellenza. La cittadinanza merita chiarezza e servizi stabili. Confido in un positivo e rapido riscontro da parte di Coop Culture per assicurare che non vi sia alcuna interruzione nell'offerta culturale della nostra città”.

