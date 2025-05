SANTA MARINELLA – Dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla questione della stabilità della Passeggiata al Mare, il sindaco Tidei, annuncia che “ad ottobre, decorsi i tre anni dell’attuale concessione, l’amministrazione comunale acquisirà un progetto proprio per il rifacimento dell’intero solaio della Passeggiata – spiega il sindaco - sarà quindi aperto un bando pubblico per l’affidamento dei lavori che, tenendo conto dell’ingente investimento, prevederà una concessione della durata dai 12 ai 15 anni. Non più un progetto privato, ma un’iniziativa a carattere pubblico, che prevede il rifacimento totale della Passeggiata, un restyling che darà una nuova immagine ad uno dei posti più simbolici della città”. Sulla vicenda dell’agibilità della struttura marinara, il primo cittadino insiste sulla sua posizione. “La Passeggiata non presenta alcun pericolo di crollo – dice Tidei - ad attestarlo è la perizia di uno stimato professionista che ne certifica l’idoneità e l’agibilità. Il Comune è disponibile a fornire tutte le informazioni in merito agli interventi eseguiti, ai cittadini che ne faranno richiesta, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge”. “E a chi dubita dell’operato amministrativo, diciamo di procedere con la richiesta di accesso agli atti. Gli uffici daranno le risposte entro i termini e i tempi previsti – afferma il sindaco, sottolineando l’assoluta trasparenza che interessa gli interventi eseguiti fino ad oggi sulla terrazza a mare - ad oggi, sono stati infatti realizzati lavori di puntellamento e messa in sicurezza dei solai sottostanti, con la rimozione di travi e elementi danneggiati, sostituiti con nuovi supporti. Nel frattempo si procederà come previsto all’installazione di un elevatore per persone con mobilità ridotta, alla sistemazione di fioriere e alla fornitura di piccoli arredi. Capisco le critiche che fanno parte di un dibattito politico, ma non quelle infondate, che si basano su disinformazione e falsità e che vorrei lasciare a chi ha tempo da perdere. Noi continueremo a lavorare per il bene della città, che merita tutta la nostra attenzione”.

