S. MARINELLA - La presentazione del ricco programma degli eventi al castello di S. Severa ha visto la partecipazione del sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei. Durante la conferenza stampa il sindaco ha posto l'accento sull'importanza di salvaguardare il castello, riconoscendone innanzitutto la sua funzione pubblica. «Questo monumento – ha detto Tidei - non è solo un pezzo di storia, ma un bene comune da valorizzare appieno». La valorizzazione, a suo dire, si traduce in investimenti concreti e in una promozione turistica e culturale mirata, da portare avanti sia a livello nazionale che internazionale. Su questo punto, il presidente Rocca ha manifestato pieno accordo, confermando l'impegno della Regione a valorizzare il castello, a cominciare da un grande cartellone di eventi già quest'anno, con l'intenzione di proseguire in futuro. Tidei ha lanciato inoltre una sfida ambiziosa, lavorare congiuntamente per il riconoscimento di S. Severa e del suo paesaggio agrario circostante come patrimonio Unesco, cioè patrimonio dell'umanità. «È una sfida di grande portata, ma siamo convinti che debba essere affrontata insieme – ha spiegato il sindaco - la collaborazione tra Regione e Comune diventa in questo senso assolutamente indispensabile”. Nonostante le possibili differenze da appianare in merito alla convenzione tra gli enti, il sindaco, ha ribadito con forza la priorità dell'interesse collettivo. “Cercheremo di appianare quelle che saranno le differenze per la convenzione – ha concluso il primo cittadino - ma è certo che non possiamo essere né vittime di prepotenze regionali, né vittime di prepotenze di qualche piccola frangia che probabilmente persegue altri interessi che non quelli pubblici, ma personali».