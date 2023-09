FIUMICINO - «Ti consegno il compito di tenere acceso il fuoco, il fuoco acceso dalla Pasqua, che è la Parola del Signore, la parola incarnata. Il mistero pasquale è il rinnovamento totale della nostra relazione con Dio». È l’augurio del vescovo Gianrico Ruzza a padre Reinaldo Cruz De Santana per l’ingresso come nuovo parroco della parrocchia di San Pietro apostolo a Testa di Lepre. Il sacerdote degli Joseleitos de Cristo succede a don Sergiu Streza, amato parroco a cui i fedeli hanno espresso l’affetto e la gratitudine all’inizio della celebrazione con una targa e con la lettura della benedizione di papa Francesco. Presenti tra gli altri il vicario foraneo don Lorenzo Gallizioli, don Giovanni Di Michele e il vicesindaco di Comune di Fiumicino Giovanna Onorati, che fa parte di questa comunità parrocchiale. Nella gratitudine per quanto fatto alla guida della parrocchia da don Sergiu, il pastore ha ribadito la sua attenzione per la vita rurale che caratterizza la vita della maggiore di persone che abitano in questa splendida campagna: «Dobbiamo tornare ai valori della terra, ai ritmi che ci insegna la natura».Soffermandosi sul Vangelo del giorno, il vescovo ha ricordato che l’intenzione di Pietro di scongiurare la croce per Gesù corrisponde alla tentazione di ognuno di noi. In particolare, nella società contemporanea la volontà di allontanare la croce indica una tendenza a rifiutare l’impegno, il sacrificio, rinnegando la possibilità del dolore.

La fede invece ci apre alla relazione con Dio rivelato da Cristo riempiendo di senso tutta la nostra esistenza: «La fede – ha aggiunto – non è uno modo di vivere ma una scelta di vita. È il vero tesoro che ci connette con l’amore del Padre, con l’opera di salvezza che Gesù ci ha portato e con la consolazione dello Spirito Santo».