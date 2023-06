SANTA MARINELLA – Tentato furto di prodotti cosmetici al supermercato Acqua e Sapone di Santa Marinella. Due ragazze di oltre venti anni, sono entrate nel grande magazzino di via Valdambrini ed hanno iniziato a girare per i locali come normali clienti.

All’atto però di uscire dal supermercato, il sistema antitaccheggio ha iniziato a suonare.

Nella borsa di una delle due, infatti, c’erano prodotti di cosmesi del valore di 1.900 euro. Una commessa si è lanciata all’inseguimento delle due fuggitive, finchè le due si sono separate.

A quel punto la dipendente del negozio si è concentrata solo su una delle due ladre ed è riuscita a raggiungerla. La 22enne, F.C, però, per niente desiderosa di abbandonare il bottino di profumi, trucchi, creme, lozioni e quant’altro, ha spintonato con forza la commessa che è caduta a terra e le ha anche lanciato contro terra e brecciolino, nella speranza di farla desistere.

Ma la dipendente si è prontamente rialzata e ha ricominciato a correre dietro alla fuggitiva, mentre dava l’allarme ai Carabinieri. Quando sono arrivati i militari, la ladra stava per salire su un’auto, dove si trovava presumibilmente un complice, nel tentativo di allontanarsi in fretta. Ma non è riuscita nell’intento, perché gli uomini dell’Arma l’hanno bloccata, perquisito la vettura nella quale hanno trovato la refurtiva e proceduto all’arresto in flagranza. La 22enne è dovuta comparire davanti al giudice per la convalida dell’arresto, difesa dal suo avvocato di fiducia.

In udienza, ricostruita l’intera vicenda, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la restrizione in carcere per la giovane donna configurando nell’illecito commesso, non un furto, ma una rapina impropria, vista la violenza utilizzata per cercare di portare via la refurtiva.

