CERVETERI – Due uomini, forse tre si sono avvicinati ad una villa. Hanno scavalcato la recinzione ma poi l’antifurto, probabilmente, li ha fatti fuggire. Tentato raid in via di Zambra, nella periferia etrusca. Le telecamere private hanno ripreso questi soggetti, apparentemente di giovane età, mentre parcheggiano un’auto nera di grossa cilindrata per poi introdursi nel giardino. In questa zona vivono centinaia di famiglie, alcune delle quali ora tornano a chiedere alle istituzioni delle contromisure. La sicurezza sarà al centro del prossimo consiglio comunale. «È da tempo che ci rivolgiamo al sindaco e alla giunta – interviene Gianluca Paolacci, consigliere di minoranza - per metterla a conoscenza della situazione. Continuiamo a registrare le lamentele dei cittadini che vorrebbero più tutele, con maggiore sorveglianza della zona, priva di illuminazione. Pertanto bisogna mettere la parola fine a questo scenario di abbandono. Gli abitanti hanno diritto di dormire in santa pace e di andare in ferie senza doversi preoccupare».

