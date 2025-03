FIUMICINO – Stavano provando a forzare le protezioni in muratura delle porte e delle finestre di una casa cantoniera abbandonata a Passoscuro, lungo l’Aurelia. A bloccare, però, il loro tentativo di occupare abusivamente l’edificio, i carabinieri della stazione locale che stavano effettuando un controllo del territorio.

Al loro arrivo, i presunti responsabili, sei donne e sei uomini, avevano già sfondato alcune delle barriere protettive in muratura per accedere all’edificio che già in passato era stato oggetto di simili tentativi di occupazione. L’ente proprietario dell’immobile ha subito sporto denuncia. Le indagini da parte dei militari sono ancora in corso.

Intanto, i carabinieri, continueranno a monitorare gli edifici abbandonati e le aree vulnerabili sul territorio, per prevenire ulteriori tentativi di occupazioni abusive e per tutelare la sicurezza della collettività.