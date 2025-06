CIVITAVECCHIA – Un intervento particolarmente delicato ha visto impegnati l’altra notte, intorno alle 2.15, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia in via Paolo Vidau. Una giovane donna è rimasta intrappolata su una recinzione, con una gamba infilzata dalla parte superiore della ringhiera in ferro.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza avrebbe dimenticato le chiavi di casa e avrebbe tentato di rientrare scavalcando la recinzione del proprio condominio. Una manovra azzardata che si è trasformata in un incubo: durante il tentativo, la giovane è rimasta bloccata a cavallo della struttura, con un ferro acuminato che le ha trafitto l’arto inferiore.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con l’automezzo 17A, che hanno immediatamente messo in sicurezza la scena. Gli uomini del distaccamento Bonifazi hanno agito con tempestività e precisione: prima hanno tagliato parte della recinzione per evitare ulteriori lesioni, poi hanno sostenuto la ragazza liberandola delicatamente dalla ringhiera. La giovane, cosciente ma dolorante, è stata immediatamente affidata alle cure del personale sanitario del 118, già presente sul posto. Stabilizzata, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. L’intervento dei Vigili del Fuoco non si è concluso con il trasporto della ferita: per consentire al personale medico di intervenire in sicurezza, i pompieri hanno collaborato anche presso la struttura ospedaliera, procedendo al taglio della parte restante della ringhiera ancora conficcata nella gamba. Sul posto anche i Carabinieri.

Nonostante la gravità della situazione, le condizioni della giovane non sarebbero critiche. Resta però il forte spavento e una notte che difficilmente dimenticherà.