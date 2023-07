FIUMICINO - «Bivacchi, notturni, campeggi, rifiuti organici umani di ogni genere… questo quello che avviene sulla spiaggia di Focene»: a denunciarlo è un residente della zona.

La situazione, infatti, non è delle migliori: siamo nel pieno dell’estate e sempre più persone si riversano sulle spiagge di Focene per tracorrere una giornata in relax , venire in vacanza o fuggire dal caldo della città.

Ma la “conta dei danni” alla fine del weekend fa puntualmente infuriare i residenti: «Ciò a testimonianza di quello che avviene, ogni weekend, – spiega il cittadino – sulle spiagge libere e sulle dune. E il degrado continua con bottiglie e bicchieri di vetro lasciati sulla sabbia dagli incivili, campeggi giornalieri, pescatori sulle scogliere, dove è proibito pescare…il tutto fuori controllo e nessun rispetto per l’ambiente.

Una vera e propria terra di nessuno. Da tempo, inoltre, in alcuni tratti di spiaggia sono stati tolti i cartelli di divieto di transito/sosta sulle scogliere. E’ ora che qualcuno ponga fine a questo scempio».