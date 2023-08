L’Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dal pomeriggio di domani, e per le successive 18-24 ore. Si prevedono infatti sul Lazio precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Dopo un luglio caratterizzato da un’afa record (pare la più alta mai registrata), gli inizi del mese di agosto si preannunciano invece tutt’altro che soleggiati, circostanza insolita per l’Italia. «Un ciclone all’inizio di agosto – afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ilMeteo.it – è una novità per la climatologia italiana».