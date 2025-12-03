“Tasting Tuscia. Cammini del gusto tra Ville e Giardini Rinascimentali”, la guida per promuovere a tutto tondo il territorio unico della Tuscia. È quella realizzata da un’idea di Paolo Bianchini e la Confartigianato di Viterbo con otto itinerari specifici di valorizzazione dell’enogastronomia, dell’ambiente e delle eccellenze turistiche della provincia di Viterbo. Il progetto è stato finanziato da Arsial. Gli otto itinerari sono: Viterbo e la Tuscia dei Papi, il lago di Bolsena e la Via Francigena, Alta Tuscia tra borghi e sentieri silenziosi, Monti Cimini tra castelli e giardini rinascimentali, Teverina tra borghi e vigneti, L’Agrofalisco tra Francigena e borghi antichi, Borghi etruschi tra parchi, necropoli e anfiteatri, Terre etrusche tra mare, uliveti e vigneti. È possibile avere tutti i dettagli su www.tastingtuscia.it. «Si tratta di una presentazione del territorio in forma di viaggio - ha detto Paolo Bianchini ieri all’illustrazione della guida, avvenuta ieri pomeriggio alla sede di Viterbo della Camera di Commercio -, è un invito a praticare il turismo lento, ad attraversare la Tuscia con curiosità, lasciandosi guidare dall’enogastronomia come filo conduttore. Il volume unisce racconto ed esperienza: itinerari tematici per aree omogenee della provincia di Viterbo, curiosità che aprono porte inattese, schede pratiche per organizzare le tappe, mappe e contatti utili per non perdersi il meglio. Ogni percorso include un focus sui prodotti tipici tra cantine, frantoi, caseifici, norcinerie. Ci sono storie di famiglie che hanno fatto della qualità una scelta quotidiana, feste popolari che tengono vivo il senso di comunità, percorsi naturalistici». Bianchini chiarisce che l’idea è nata subito dopo Calici Diffusi, l’evento di successo svoltosi nel centro storico di Viterbo. «Avevo l’idea di una guida che potesse racchiudere tanti puntini sparsi nella provincia di Viterbo – dice ancora Bianchini - e c’è la necessità di renderli rete, dare all’utente finale, il turista, la consapevolezza di quello che noi abbiamo e che non è stato valorizzato a fondo. Alla ristorazione serve uno strumento per dare al turista otto itinerari diversi che abbracciano tutto il territorio provinciale». Michael Del Moro, presidente regionale di Confartigianato, ha spiegato che «Tasting Tuscia è il progetto in cui abbiamo creduto fortemente e che vuole promuovere le eccellenze legate a Confartigianato. Nasce per rappresentare l’autenticità nello sviluppo enogastronomico provinciale. Percorso grazie ad Arsial che ha riconosciuto il valoro di mettere al centro le imprese di Confartigianato. Il successo della presentazione delle nostre imprese alla Ttg di Rimini conferma che la Tuscia ha tutte la possibilità nel turismo esperienziale. Ringrazio tutti i partner, Tasting Tuscia sarà un’opportunità di crescita economica e culturale». Domenico Merlani, presidente della Camera di Commercio, ha confermato che «parliamo di un lavoro continuo per suonare tutti allo stesso modo, tutte le associazioni stanno lavorando per un progetto globale, sposare un territorio per un percorso di sapori, gusti ed enogastronomia. Siamo un territorio che propone eccellenze ma ce ne sono tanti altri, se molli un pochino vedi che altri ti passano avanti». Nel corso della presentazione ci sono stati poi i videomessaggi della vicepresidente del parlamento europeo Antonella Sberna e della sindaca Chiara Frontini e quello del consigliere regionale Daniele Sabatini, letto in sala. Sberna ha detto che «Tasting Tuscia é un progetto in linea con le politiche dell’Unione europea che si basa su turismo lento e la digitalizzazione delle Pmi agricole, l’offerta non è solo turistica ma è anche un’identità. Mio auspicio che questo diventi un evento replicabile». «Tasting Tuscia rientra appieno nelle politiche che il territorio sta mettendo in campo – ha detto la sindaca - per valorizzare le eccellenze, sono continuamente in aumento i numeri turistici, investire nell’eccellenza di prodotti ad hoc è quello giusto». Hanno portato il loro saluto, infine, il consigliere regionale Giulio Zelli, presente in sala con l’assessore comunale Patrizia Notaristefano e il Segretario generale della Camera di Commercio Francesco Monzillo. Presenti in sala il segretario di Confartigianato Viterbo Andrea De Simone e vari imprenditori che hanno aderito al progetto Tasting Tuscia.