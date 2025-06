TARQUINIA - Nell’ambito delle aperture straordinarie promosse dal Ministero della Cultura, la Soprintendenza, per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale organizza una visita guidata alle tombe dei Vasi dipinti e del Vecchio. La visita, di circa un’ora, prevista persabato 12 luglio alle 10 sarà seguita da una breve conferenza divulgativa dedicata alle indagini multispettrali: una tecnologia all’avanguardia che permette di “vedere l’invisibile”, rivelando dettagli nascosti sulla superficie dei dipinti murali. «Scopriremo - spiegano dalla Soprintendenza - le tecniche pittoriche utilizzate dagli antichi decoratori, colori e significati nascosti delle tombe dipinte, come funziona. Un’occasione unica per scoprire da vicino le tombe dipinte, testimonianza straordinaria dell’arte e della cultura funeraria antica, l’analisi multispettrale e i risultati più sorprendenti emersi dalle recenti indagini. Visita gratuita, su prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti entro il 09 luglio prossimo a: sabap-vt-em.tarquinia@ultura.gov.it. Si consigliano abbigliamento comodo e scarpe chiuse. Al momento della prenotazione verrà inviata una liberatoria di responsabilità».

