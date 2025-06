TARQUINIA - Lavori in corso al Lido di Tarquinia. Per consentire il ripristino della sede stradale di via Porto Clementino, è stato istituito fino a fine lavori, nel tratto tra lungomare dei Tirreni e viale Mediterraneo, il divieto di sosta a qualsiasi tipo di veicolo con rimozione forzata, inclusi quelli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria;

Dal 9 giugno, inoltre, e fino a fine lavori, nel tratto compreso tra viale Mediterraneo e via della Salara, divieto di sosta a qualsiasi tipo di veicolo con rimozione forzata, inclusi quelli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria.

