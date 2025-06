TARQUINIA - Collaborazione, entusiasmo e voglia di fare: questi gli ingredienti che stanno caratterizzando l'organizzazione della prima edizione 2025 del festival diffuso di musica live "Le Piazzette". Ad aderire ai festeggiamenti, infatti, saranno anche molti negozi, che rimarranno aperti la sera del 13 giugno, alcuni anche con proposte sul tema dell'arancio. In particolare, è stata già resa nota l'apertura di Emporio Club, Estes, Stardust Borse e Accessori, Le Matà, Very Important Pets, Ottica Valerioti, La Cadena Souvenir, Mirtilli e Merletti, Marte Handmade, Bondi Gioielleria, Your Brand. La cooperazione, come sottolineato da Fabio Gagni di “Se Ami Tarquinia”, ancora una volta motore creativo dell'iniziativa, è anche il nodo principale del tema scelto, legato ad uno dei cocktail più noti, l'Aperol Spritz.

«Siamo particolarmente fieri del fatto che l'idea del tema venga da un ristoratore, Mario Cappuccini, - spiega Gagni: - che si è anche occupato di coinvolgere il noto brand e di fare i dovuti accordi con la rappresentante di zona ed il coordinamento con l'assessore comunale Andrea Andreani. Gli altri ristoratori, con l'ottimo spirito di squadra che li contraddistingue, hanno subito reagito con entusiasmo. Stiamo facendo tutti del nostro meglio, supportandoci a vicenda».

