TARQUINIA - Il Luna Park del Lido torna a tingersi di blu. Sarà il 12 agosto la seconda edizione di “Giostre dal cuore blu”, l’iniziativa grazie alla quale il luna park della famiglia Masseroni e Dancelli aprirà le porte all’associazione “Autismo cuori blu”, che si occupa con entusiasmo e passione di tematiche volte a migliorare l’inclusione sociale.

L’evento anche quest'anno ha avuto il sostegno organizzativo di Fabio Gagni di “Se Ami Tarquinia”, che ha tenuto a sottolineare la voglia di collaborazione e lo spirito di comunità e solidarietà sociale delle realtà coinvolte.

L'associazione “Autismo cuori blu, attivissima sul territorio, è infatti una eccellenza nella diffusione di una mentalità moderna, inclusiva e volta a promuovere uno sviluppo sereno e felice dei bambini coinvolti. Il luna park del Lido, dal canto suo, offre da sempre un luogo di divertimento e spensieratezza fondamentale per l’estate di grandi e piccini; riproponendo anche quest'anno l'iniziativa "Giostre dal cuore blu" dimostra di essere sempre più vicino alla comunità tarquiniese e alle realtà positive, che, per dirla alla maniera di Se Ami Tarquinia, "producono bellezza e la diffondono attorno a sé".

©RIPRODUZIONE RISERVATA