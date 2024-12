Al via la seconda edizione della “Festa del Cacciatore”, organizzata dall’associazione “Gli Sparatori” a Tarquinia Lido in via delle Sirene, nelle serate di oggi e domani, 9 e 10 agosto. Tante le iniziative della festa: dal simulatore di tiro virtuale Gaim che porta il cacciatore in una scena di caccia al cinghiale vicina a quella reale, a commercianti ambulanti specifici del settore, per finire con dibattiti a tema.

Ovviamente non mancheranno le prelibatezze culinarie che hanno fatto conoscere gli sparatori al più della gente, si va dalle fettuccine alla lepre e funghi ferlenghi, allo spezzatino di cinghiale con funghi porcini, senza trascurare i più piccoli e chi non ama la cacciagione. Verrà inoltre offerta a tutti i presenti una fetta del cocomero prodotto a Tarquinia.

Tra i dibattiti sui temi specifici della caccia si aggiungerà anche l’intervento di un perito balistico che spiegherà quali possono essere i rischi dell’uso delle armi da fuoco, con particolare riguardo ai rimbalzi che possono avere le diverse munizioni su diversi materiali che vengono impattati.

Non può, infine, mancare della buona musica dal vivo con i “Lez Bon Ton” per la sera del 9 e l’immancabile “Trio d’Autore” per la sera del 10.

Come sempre una parte dell’introito della cena, a menù fisso al costo di 20 euro, verrà devoluto in opere benefiche.