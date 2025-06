TARQUINIA – Sarà una tre giorni densa di appuntamenti quella del Festival della Complessità, che si svolgerà dal 27 al 29 giugno a Tarquinia, esplorando i molti volti della complessità contemporanea attorno al titolo “Essere, umano”: dalla filosofia all’arte, dalla scienza all’educazione, dalla sanità all’intelligenza artificiale, dalla politica alla spiritualità. Un ricco cartellone di incontri, dialoghi, presentazioni di libri, proiezioni e visite guidate che vedrà la partecipazione di filosofi, professori universitari, amministratori, registi, scrittori, giornalisti, esperti e studiosi.

GLI OSPITI Tra gli ospiti ci saranno Michele Placido, attore e regista di fama internazionale, per la proiezione del film “Eterno Visionario”, un ritratto cinematografico di Luigi Pirandello, che vedrà la partecipazione di Federica Luna Vincenti, attrice e compositrice, interprete di Marta Abba nella pellicola; Tiziana Ferrario, giornalista e autrice impegnata sui diritti delle donne, che proporrà il suo nuovo romanzo “Cenere”, una potente narrazione dell’ascesa sociale di Milano e delle battaglie per l’emancipazione femminile nella seconda metà dell’Ottocento; Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine e professore di Gestione dei Sistemi Complessi, che dedicherà un intervento alla cooperazione e alla corresponsabilità come chiavi per affrontare la complessità delle organizzazioni e della società, in dialogo ideale con i grandi temi della cultura popolare; Mauro Ceruti, uno dei principali teorici del pensiero complesso in Europa, che farà conoscere il libro scritto a quattro mani con Edgar Morin, “La nostra Europa”: un manifesto per la rinascita culturale e politica del continente in tempi di crisi e disgregazione; Luigi Serafini, architetto, designer, pittore, scultore, scenografo e grafico, conosciuto a livello internazionale per il suo universo visionario e simbolico, che racconterà della sua casa-museo dove vive e lavora; il giovane sacerdote Mattia Ferrari, cappellano dell’Aps Mediterranea Saving Humans, che presenterà il libro "Salvato dai migranti: racconto di uno stile di vita".

IL PROGRAMMA Il programma, costruito attorno al dialogo e al confronto, vedrà tante altre figure di spicco del mondo della cultura italiana come Giuseppe Gembillo, Chiara Simonigh, Diego Frigoli, Fabrizio Giacomelli, Franco Bifulco, Fulvio Forino, Antonio Paone, Mario Casini, Pierluigi Fagan, Massimo Conte, Sergio Manghi, Oscar Nicolaus, Vivaldo Moscatelli, Nunzio Allocca, Francesca Violi e Magda Di Renzo.

UNA CITTÀ CHE DIVENTA LUOGO DI PENSIERO Con oltre 30 appuntamenti, il Festival della Complessità abbraccerà tutta Tarquinia e il Lido: la sala consiliare del palazzo comunale, la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, il teatro comunale “Vincenzo Cardarelli”, la Cinema Arena e il Cinema Etrusco. Ma anche la sede dell’associazione Demos 23 e la Cittadella dell’associazione Semi di Pace faranno da cornice alla manifestazione. Inoltre sarà possibile ammirare due spazi suggestivi con due visite guidate, alla Collezione Peruzzi e alla Bandita di Roberto Sebastian Matta, per scoprire luoghi in cui l’arte e l’immaginazione diventano forme di pensiero complesso.

UN’EDIZIONE CHE METTE AL CENTRO L’ESSERE UMANO Il Festival della Complessità 2025 è un laboratorio aperto sul futuro, sulle sue sfide e sulle sue possibilità. Con un approccio che unisce rigore intellettuale e passione civile, si rifletterà su identità, conoscenza, comunicazione, bellezza, salute e giustizia. “Perché – come ricordano gli organizzatori – essere umani è l’impresa più complessa che ci sia”.

ENTI PROMOTORI Il Festival della Complessità è promosso dall’Associazione Dedalo ’97 e dal Complexity Education Project, in collaborazione con il Comune di Tarquinia e con le associazioni Assolidi, Demos 23, La Lestra, Semi di Pace e Soci Coop Etruria Tarquinia e la libreria La Vita Nova. Il programma della manifestazione è scaricabile da link https://www.festivalcomplessita.it/festival-della-complessita-2025-tarquinia/. ©RIPRODUZIONE RISERVATA