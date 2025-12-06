TARQUINIA - L’associazione Amici delle Tombe di Tarquinia, in collaborazione con la Soprintendenza per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, in occasione delle iniziative per la valorizzazione della Necropoli etrusca di Tarquinia, ha organizzato per giovedì 11 dicembre prossimo, l'inaugurazione del nuovo sistema di accesso alla straordinaria Tomba dei Pigmei, realizzato grazie al generoso contributo della Socia Federica Wiel Marin e, fino ad oggi, difficilmente accessibile a causa del lungo e ripido dromos. L’appuntamento è alle ore 11 al parcheggio della Tomba dei Tori. L’ingresso sarà contingentato e gratuito, senza obbligo di prenotazione. Alla fine è previsto anche un brindisi per festeggiare l’evento: un importante intervento volto a garantire una maggiore fruibilità e accessibilità di un sito così prestigioso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA