TARQUINIA – Si svolgerà presso il Museo Nazionale Etrusco a partire dalle ore 9.30 la giornata conclusiva della IX edizione del “Certame Cardarelliano”.

Dopo i saluti istituzionali, interverrà la prof.ssa Annamaria Andreoli che relazionerà sulla corrispondenza come genere letterario . Seguirà alle ore 10.30 un intermezzo musicale a cura degli studenti dell’IISS Vincenzo Cardarelli Simone Bruni e Stella Sabbatini.

Alle ore 11.00 il clou della manifestazione con la premiazione dei vincitori della IX edizione. “Abbiamo trascorso due meravigliosi giorni insieme, abbiamo vissuto il primo giorno con la curiosità di conoscere volti nuovi e per le delegazioni posti nuovi – afferma la dirigente scolastica Laura Piroli - Ieri abbiamo vissuto l’emozione della gara e la difficoltà di trovare i migliori tra gli ottimi lavori che avete prodotto. Infine domani, vivremo un momento suggestivo grazie alla proff.ssa Annamaria Andreoli perché ci parlerà del nostro poeta suggerendo altri stimoli, altre riflessioni rendendo, attraverso il suo indagare, questo evento straordinario e unico. Abbiamo goduto dell’allegria dei giovani, del loro adattarsi immediatamente a situazioni nuove, della disponibilità dei colleghi di altre scuole, ma soprattutto abbiamo avuto una conferma: si può lavorare insieme quando lo scopo è unico e questo scopo è culturale. Scopo del certame, di tutti i certamina, è appunto quello di vedere come agisce la conoscenza mettendo alla prova i nostri ragazzi e stimolandoli a cimentarsi in luoghi non propri, non familiari e a tirar fuori ciò che sono e ciò che hanno appreso”

Le tre giornate in onore di Cardarelli sono organizzate dall’IISS Vincenzo Cardarelli in collaborazione con la Fondazione della Cassa di Risparmio di Civitavecchia, la Fondazione Carivit e il Lions Club Tarquinia. Tarquinia sarà invasa dagli studenti eccellenti di molte regioni italiane. La dirigente scolastica ringrazia i tanti sponsor che hanno permesso l’evento. La referente del progetto è la prof.ssa Anna Maria Vinci, fanno parte della Commissione organizzatrice: Stefania Sabbatini, Claudia Piastra, Laura Federici, Sabrina Subrizi, Federico Fabiani, Francesco Rotatori. La commissione di valutazione degli elaborati degli studenti è composta da tutti professori universitari: il presidente Tiziano Torresi, Paolo Marini, Pietro Riga, Daniela Mangione, Fabio Canessa (critico letterario). “Abbiamo trovato tanta collaborazione da parte del Comune di privati, dalla Stas, ma soprattutto da parte delle Fondazioni. – conclude la dirigente scolastica Laura Piroli - Ringraziamo anche tutti i sindacati di categoria, i privati e le associazioni che ci sono state vicine ed hanno collaborato”.

