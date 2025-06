TARQUINIA - Cambia la viabilità nel centro storico di Tarquinia per consentire lo svolgimento del festival BirriAmo, in programma il 6 e 7 giugno. L’amministrazione del sindaco Francesco Sposetti ha predisposto la modifica temporanea della circolazione.

Istituito il divieto di sosta per posizionamento strutture ad uso manifestazione, con rimozione forzata inclusi i veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, dalle ore 9 del 5 giugno 2025, sino alle ore 13 del 9 giugno nelle seguenti vie e piazze: Alberata Dante Alighieri fronte civico n. 19; piazza Nazionale fronte civico n. 4; corso Vittorio Emanuele fronte civico n. 1; piazza Santo Stefano in prossimità della Torre Barucci;

Inoltre, divieto di transito e sosta, con rimozione forzata inclusi i veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, dalle ore 16 e sino alle ore 2 del giorno successivo per il 6 e 7 giugno nelle seguenti vie e piazze: via Umberto I, tra via Cesare Battisti e piazza Cavour; piazza Cavour; piazza Cavour, corso Vittorio Emanuele e la Barriera San Giusto, ambo i lati; corso Vittorio Emanuele; via delle Torri, tra via San Pancrazio e corso Vittorio Emanuele; piazza Nazionale; piazza Giacomo Matteotti; Alberata Dante Alighieri; via Menotti Garibaldi; via Giuseppe Garibaldi, tra via XX Settembre e via San Leonardo; piazza del Duomo; via del Duomo; via della Sacrestia; via degli Archi intersezione con via dell’Archetto; piazza Giuseppe Verdi; piazza Santo Stefano.

Il 6 e 7 giugno, modifica dell'orario di attivazione della ZTL nel centro storico, con anticipazione alle ore 16 sino alle ore 4 del giorno successivo, come disciplinato dall’ordinanza n. 97 del 28-06-2024;

Il 6 giugno modifica dell'orario di attivazione dell'aera pedonale urbana di Corso Vittorio Emanuele con anticipazione alle ore 16 sino alle ore 4 del 7 giugno, come disciplinato dall’ordinanza n. 96 del 28- 06-2024;

Il 7 giugno, modifica dell'orario di attivazione dell'area pedonale urbana di corso Vittorio Emanuele con anticipazione alle ore 16 sino alle ore 4 del 9 giugno, come disciplinato dall’ordinanza n. 96 del 28-06-2024;

Previsto anche il divieto di sosta, con rimozione forzata inclusi i veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, dalle ore 9, a seguire come disciplinato al Punto 2) per il 6 e 7 giugno nelle seguenti vie e piazze: piazza Nazionale; piazza Giacomo Matteotti.

Istituito anche il divieto di transito dalle ore 9 a seguire, il 7 giugno nelle seguenti vie e piazze: piazza Nazionale; piazza Giacomo Matteotti; via delle Torri, tra via San Pancrazio e corso Vittorio Emanuele.

E ancora, divieto di transito, a qualsiasi tipo di veicolo in corso V. Emanuele tratto compreso tra via della Caserma e via Giuseppe Garibaldi, eccetto i veicoli a servizio degli operatori, il 7 giugno dalle ore 9 alle ore 16, a seguire come disciplinato.

In via San Pancrazio istituzione del senso unico di circolazione dalle ore 16 alle ore 2, per il 6 e 7 giugno, da via delle Torri a Via San Martino. Gli obblighi e divieti sono resi noti con la collocazione dell’apposita segnaletica stradale (ai sensi del vigente D.Lgs 285/1992 e relativo D.P.R. 495/1992).

Infine, il 6 e 7 giugno, nelle aree di sosta poste alla Barriera San Giusto e in viale Bruschi Falgari, riservate ai veicoli in cui la stessa è subordinata al pagamento di una tariffa giornaliera in relazione al tempo di durata, saranno esentati dal pagamento i possessori del permesso Ztl che dovrà essere esposto per dimostrarne la gratuità.

