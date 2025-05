TARQUINIA - La città di Tarquinia si prepara per l’infiorata del Corpus Domini, in programma il 21 e 22 giugno. Il Comune di Tarquinia ha pubblicato l’avviso ufficiale per partecipare alla “Notte dei Fiori”, l’evento diventato nel corso degli anni un importante momento di aggregazione sociale e culturale e una straordinaria espressione di arte collettiva.

Le iscrizioni dovranno essere presentate entro il 3 giugno. Possono aderire gruppi parrocchiali, associazioni, comitati e gruppi spontanei attivi nel territorio di Tarquinia

Le principali piazze e vie del centro storico si trasformeranno in un incantevole tappeto di petali colorati, disposti con cura e devozione per rappresentare immagini sacre e simboli religiosi.

IL TEMA DELL’EDIZIONE 2025: “PELLEGRINI DI SPERANZA”

In sintonia con il Giubileo ordinario del 2025, il tema scelto per l’infiorata sarà “Pellegrini di speranza”.

I bozzetti floreali dovranno raffigurare simboli legati alla virtù cristiana della speranza: il pellegrinaggio come cammino di conversione, la porta della grazia, l’àncora della fede, la pace come segno di rinascita.

CHI PUO’ PARTECIPARE E COME

La partecipazione è gratuita e aperta a gruppi parrocchiali, associazioni, comitati e gruppi spontanei attivi nel territorio di Tarquinia. Per aderire, è necessario inviare una mail entro il 3 giugno all’indirizzo cultura@tarquinia.net, indicando il nome del gruppo e del referente. Successivamente, prima del 13 giugno, ogni gruppo dovrà inviare il bozzetto definitivo a colori in formato jpeg, rispettando le dimensioni: larghezza 3 metri, altezza tra 10 e 13 metri;

UN FILE WORD CON IL TITOLO DELL’OPERA E UNA BREVE DESCRIZIONE 8MASSIMO 700 CARATTERI)

I materiali utilizzati dovranno essere naturali, come petali, foglie e cortecce. È consentito un uso limitato di sabbia, sale o materiali non biodegradabili. Il Comune metterà a disposizione una parte dei fiori necessari, che ciascun gruppo dovrà integrare con materiali propri.

GIURIA E PREMIAZIONE

Una commissione composta da esperti in ambito artistico e religioso valuterà le opere in base a originalità, qualità esecutiva, coerenza con il tema e utilizzo dei materiali.

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 22 giugno alle 11,30 in piazza Giacomo Matteotti, al termine della solenne processione eucaristica.

